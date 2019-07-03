Пострадавшим во время спортивных игр в Амге оказана медицинская помощь

В Амге временно были приостановлены соревнования по волейболу между командами Амгинского и Нерюнгринского районов, проходящие в рамках VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) в многофункциональном спортивном зале им. Н. Захарова-Сахаачча.

Волейбол является очень популярным видом спорта в Якутии. Поболеть за команду родного района на главном спортивном форуме республики пришло гораздо больше зрителей, чем могли вместить трибуны спортивного зала.

В нарушение правил безопасности организаторы приняли решение пропустить в зал всех пришедших. Болельщики в нарушение техники безопасности и нахождения в спортивных объектах сели на ограждения батареи отопления, установленные вдоль стен спортивного комплекса.

В итоге обшивка батареи не выдержала веса зрителей и обрушилась. За медицинской помощью с лёгкими ранами обратились 9 человек, из которых двое находятся под наблюдением врачей.

По поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, председатель организационного комитета по подготовке и проведению VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), вице-премьер регионального правительства Ольга БАЛАБКИНА провела оперативное совещание.

«Игры были временно приостановлены во время инцидента. Пострадавшим оказана оперативная медицинская помощь. Игры продолжаются. Меры безопасности по проведению всех соревнований усилены», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Напомним, VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) проходят 3 по 8 июля в Амгинском улусе. В соревнованиях примут участие 2734 спортсмена и тренера, почти 15 тысяч гостей изо всех районов Якутии, которые приедут поболеть за свои команды и просто насладиться спортивными баталиями. Спортсмены будут состязаться по 16 видам спорта: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, спортинг, стрельба из лука, шахматы, шашки, мини – футбол, легкая атлетика (адаптивный спорт) и волейбол сидя (адаптивный спорт), пляжный волейбол, аэробика.