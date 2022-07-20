Пострадавшим верхоянцам окажут единовременную матпомощь — Минтруд

В Верхоянском районе ведется работа по предоставлению адресной помощи

В Верхоянском улусе находится рабочая группа министерства труда и социального развития Якутии. Командированные специалисты подведомственных учреждений, сотрудники управления социальной защиты населения Верхоянского района под руководством замминистра труда и социального развития Афанасия Постникова организуют работу по предоставлению адресной материальной помощи малоимущим гражданам в связи с паводком на приобретение продуктов питания и одежды, а также приём пожилых, инвалидов, детей, в том числе с инвалидностью на реабилитацию в реабилитационных центрах города Якутска.

По линии Минтруда республики гражданам, пострадавшим от наводнения, предусмотрено оказание единовременной материальной помощи малоимущим семьям на приобретение продуктов питания и одежды. Размер адресной материальной помощи определяется дифференцированно по спискам, предоставленным администрацией района.

В реабилитационных центрах города Якутска проходят реабилитацию 25 человек. Пострадавшие в результате наводнения в Верхоянском районе размещены в ГАУ РС (Я) «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов» и в ГБУ «Республиканский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». Сотрудники минтруда Якутии проводят подворовые обходы с осмотром условий проживания отдельных категорий граждан, проводят консультации и разъяснения о возможности прохождения реабилитации в реабилитационных центрах города Якутска, оказанию первоочередных мер поддержки.