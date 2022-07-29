Пострадавшим от пожара в Арылахе выделят материальную помощь

Глава Мирнинского района Александр Басыров встретился с пострадавшими от пожара семьями в Арылахе. Им выделят материальную помощь — передает Якутия. Оперштаб. Погорельцам окажут всестороннюю помощь, а также они получат денежные средства для строительства домов в Арылахе или покупки квартир в Мирном. Подключены все необходимые службы для восстановления документов.

Фото: Из соцсетей https://t.me/YakutiaOpershtab Источник:

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