29.07.2022
16:25
219

Общество

Пострадавшим от пожара в Арылахе выделят материальную помощь

Глава Мирнинского района Александр Басыров встретился с пострадавшими от пожара семьями в Арылахе. Им выделят материальную помощь — передает Якутия. Оперштаб.

Погорельцам окажут всестороннюю помощь, а также они получат денежные средства для строительства домов в Арылахе или покупки квартир в Мирном.

Подключены все необходимые службы для восстановления документов.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/YakutiaOpershtab

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх