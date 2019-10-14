Пострадавший в ДТП ребенок находится в тяжелом состоянии

Мальчик-пешеход получил тяжелые травмы 13 октября после наезда автомобиля в Нерюнгри, передает телеканал «Якутия 24».

Шестилетнего ребенка госпитализировали в реанимацию Нерюнгринской ЦРБ. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом костей основания черепа.

«Ребенку сделали утром повторную компьютерную томографию, состояние тяжелое», — рассказали в Нерюнгринской ЦРБ.

В воскресенье, 13 октября, врачи проводили телемедицинскую консультацию с Якутском по дальнейшему лечению пострадавшего. В понедельник состоится повторный консилиум с детским реаниматологом, анестезиологом и нейрохирургом.

«Об отправке пациента в Якутск вопрос пока не стоит», — пояснили в пресс-службе Минздрава республики.

Пострадавший 13 октября переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома 19 по улице Кравченко. Наезд на мальчика совершил «УАЗ-Патриот», водитель был трезв.