30.01.2022
15:50
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Происшествия

Пострадавший на Невском якутянин вышел из комы

Якутянин Спиридон Анисимов, которого в декабре сбила машина в Санкт-Петербурге, вышел из комы, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщил в своем Instagram его брат-близнец Леонид.

«На сегодня состояние Спиры тяжелое стабильное, не в коме. Сейчас у него посттравматическое состояние, которое длится до месяца. Дышит самостоятельно, может фиксировать взгляд и следовать глазами за предметами», — написал он сториз.

Также, по словам Леонида, у брата есть минимальная осознанная реакция на окружающую среду, он реагирует на просьбы.

«Вчера осмотрели хирурги, дали рекомендации по уходу и лечению за швами, ранами и по гастроэнтерологии в целом. Лабораторные данные в норме, без отрицательной динамики», — сообщил он.

Попавшему в аварию в Петербурге Спиридону Анисимову нужна помощь
Фото: Инстаграм
Источник: Якутия 24
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