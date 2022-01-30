Пострадавший на Невском якутянин вышел из комы

Якутянин Спиридон Анисимов, которого в декабре сбила машина в Санкт-Петербурге, вышел из комы, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщил в своем Instagram его брат-близнец Леонид.

«На сегодня состояние Спиры тяжелое стабильное, не в коме. Сейчас у него посттравматическое состояние, которое длится до месяца. Дышит самостоятельно, может фиксировать взгляд и следовать глазами за предметами», — написал он сториз.

Также, по словам Леонида, у брата есть минимальная осознанная реакция на окружающую среду, он реагирует на просьбы.

«Вчера осмотрели хирурги, дали рекомендации по уходу и лечению за швами, ранами и по гастроэнтерологии в целом. Лабораторные данные в норме, без отрицательной динамики», — сообщил он.