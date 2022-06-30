Пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставили в Якутск

Остальных эвакуируют вторым бортом.

В Якутск рано утром доставили восьмерых человек, пострадавших 29 июня при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Алданском районе.

«Вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний» доставил с места совершения жесткой посадки в Якутск восьмерых сотрудников Авиалесоохраны, которым требуется экстренная медицинская помощь. Оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, вечером в среду 21:30 от экипажа поступило сообщение о жёсткой посадке примерно в 30 км от села Чагда Алданского района. Судно, вылетевшее из Усть-Майского района, было задействовано в тушении лесных пожаров. На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны.