Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 доставят в Якутск

Как стало известно ЯСИА, пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 в Кобяйском районе доставят в Якутск на вертолете примерно в 21.15.

Предварительно аварийно-спасательная бригада, находящаяся на борту, запросила двое носилок. На месте вертолет будут встречать медицинские службы. Кроме того, организована работа психолога с пострадавшими.

Напомним, Ан-2 совершил вынужденную посадку возле озера Силян-Кюель Кобяйского улуса. По уточненным данным, на борту находились семь человек, два из них погибли, остальные получили травмы.