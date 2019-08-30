30.08.2019
20:56
444
Происшествия
Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 доставят в Якутск
Как стало известно ЯСИА, пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 в Кобяйском районе доставят в Якутск на вертолете примерно в 21.15.
Предварительно аварийно-спасательная бригада, находящаяся на борту, запросила двое носилок. На месте вертолет будут встречать медицинские службы. Кроме того, организована работа психолога с пострадавшими.
Напомним, Ан-2 совершил вынужденную посадку возле озера Силян-Кюель Кобяйского улуса. По уточненным данным, на борту находились семь человек, два из них погибли, остальные получили травмы.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.08.2019
405
30.08.2019
386
30.08.2019
71
30.08.2019
373
30.08.2019
111
30.08.2019
128
30.08.2019
98
30.08.2019
122
30.08.2019
126
30.08.2019
702
30.08.2019
285
30.08.2019
230
30.08.2019
175
30.08.2019
742
30.08.2019
192
30.08.2019
195
30.08.2019
271
30.08.2019
145
30.08.2019
297
30.08.2019
130
30.08.2019
153
30.08.2019
238
30.08.2019
293
30.08.2019
128
30.08.2019
223
30.08.2019
337
30.08.2019
1245
30.08.2019
141
30.08.2019
237
30.08.2019
939
30.08.2019
1455
30.08.2019
3073
30.08.2019
401
30.08.2019
112
30.08.2019
1037
30.08.2019
1056
30.08.2019
2364
30.08.2019
146
30.08.2019
3006
30.08.2019
662
30.08.2019
271
30.08.2019
600
30.08.2019
699
30.08.2019
2878
30.08.2019
375
30.08.2019
234
30.08.2019
294
30.08.2019
942
29.08.2019
447
29.08.2019
184
29.08.2019
162
29.08.2019
1179
29.08.2019
1474
29.08.2019
1139
29.08.2019
332
29.08.2019
1643
29.08.2019
279
29.08.2019
455
29.08.2019
208
29.08.2019
375
ТОП НОВОСТИ
26.08.2019
13376
26.08.2019
7858
24.08.2019
5994
29.08.2019
5649
25.08.2019
5531
27.08.2019
4937
27.08.2019
4921
24.08.2019
4914
26.08.2019
4828
28.08.2019
4083