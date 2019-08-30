30.08.2019
20:56
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Происшествия

Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 доставят в Якутск

Как стало известно ЯСИА, пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 в Кобяйском районе доставят в Якутск на вертолете примерно в 21.15.

Предварительно аварийно-спасательная бригада, находящаяся на борту, запросила двое носилок. На месте вертолет будут встречать медицинские службы. Кроме того, организована работа психолога с пострадавшими.

Напомним, Ан-2 совершил вынужденную посадку возле озера Силян-Кюель Кобяйского улуса. По уточненным данным, на борту находились семь человек, два из них погибли, остальные получили травмы.

Источник: http://ysia.ru/molniya-postradavshih-pri-vynuzhdennoj-posadke-an-2-dostavyat-v-yakutsk/
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