31.08.2019
00:12
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Происшествия

Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 доставили в РБ № 2

Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 возле озера Силян-Кюель Кобяйского улуса доставили в Республиканскую больницу №2 Якутска для осмотра и оказания необходимой помощи, сообщает ЯСИА.

С родственниками пострадавших и погибших работают два психолога ГУ МЧС России по РС(Я), один психолог РСЧС ЦСППМ РС(Я).

Напомним, на борту Ан-2 находилось семь человек, из них пятеро пострадали, двое погибли. На место происшествия прибыла аварийно-спасательная группа, которая эвакуировала их.

Источник: http://ysia.ru/postradavshih-pri-vynuzhdennoj-posadke-an-2-dostavili-respublikanskuyu-bolnitsu-2-yakutska/
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