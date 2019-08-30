Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 доставили в РБ № 2

Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 возле озера Силян-Кюель Кобяйского улуса доставили в Республиканскую больницу №2 Якутска для осмотра и оказания необходимой помощи, сообщает ЯСИА.

С родственниками пострадавших и погибших работают два психолога ГУ МЧС России по РС(Я), один психолог РСЧС ЦСППМ РС(Я).

Напомним, на борту Ан-2 находилось семь человек, из них пятеро пострадали, двое погибли. На место происшествия прибыла аварийно-спасательная группа, которая эвакуировала их.