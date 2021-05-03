03.05.2021
17:22
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Общество

Пострадавших от ГСПК «Маяк-21 век» ждут на совещание

Прокуратурой г. Якутска организовано выездное совещание по вопросу соблюдения прав граждан, пострадавших от незаконных действий ГСПК «Маяк-21 век». 

6 мая 2021 г. прокуратурой г. Якутска с привлечением представителей контролирующих органов и органов местного самоуправления организовано выездное совещание по вопросу соблюдения прав граждан, пострадавших от незаконных действий ГСПК «Маяк – 21 век», в связи с возведением объекта самовольного строительства.

Проведение выездного совещания запланировано 06.05.2021 в 10.00 по адресу: ул. Можайского, д. 13/3г, г. Якутск (место нахождения ГСПК «Маяк-21 век»). Граждане, пострадавшие от действий ГСПК «Маяк – 21 век», могут подойти на указанное совещание

Источник: Прокуратура г. Якутска
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