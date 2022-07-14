Пострадавшие верхоянцы могут подать заявление об ущербе через Госуслуги

В настоящее время граждане пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях получения единовременной материальной и финансовой помощи могут подать заявления 2-мя способами:

Первый способ — через единый портал Государственных услуг, в котором определены две государственные услуги: «Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера» и «Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера». Для этого гражданину необходимо воспользоваться личным кабинетом на портале Государственных услуг и пройти необходимую процедуру через сканирование Q-кода.

Второй способ – при очном обращении пострадавшего гражданина в орган местного самоуправления или в многофункциональный центр, где прием и регистрацию заявления проводит сотрудник учреждения в личном кабинете платформы государственных сервисов. Все поступившие заявления будут зарегистрированы в личных кабинетах платформы государственных сервисов и проверены при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

По результатам проверки всех критериев уполномоченным органом исполнительной власти республики решение о назначении выплаты гражданину (или отказе) направляется одним из способов, указанных в заявлении.

«В настоящее время для граждан, проживающих в населенных пунктах Верхоянского района, пострадавших от прохождения дождевого паводка в июле 2022 года, открыт доступ к порталу Государственных услуг для подачи заявления на оказание единовременной материальной и финансовой помощи. Данная платформа государственных сервисов развивается и с июля текущего года стала доступной для всех жителей региона», — прокомментировал Виталий Немцов, первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), сообщает тгк @YakutiaOpershtab