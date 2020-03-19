19.03.2020
16:29
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Происшествия
Пострадавшие при хлопке газа в Якутске пришли в себя
Мужчина и подросток, попавшие в реанимацию накануне, 18 марта, из-за хлопка газа на улице Ярославского, 32 в Якутске пришли в себя. Как сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу минздрава, врачи смогли выровнять состояние пациентов с крайнего до стабильно тяжелого.
Напомним, согласно основной версии, пострадавший начал самостоятельно разбирать внутриквартирное газовое оборудование, что и спровоцировало утечку.
С места происшествия в медучреждения были доставлены трое пострадавших (двое взрослых и один ребёнок). Были эвакуированы 18 человек. Погибших нет. За медпомощью самостоятельно обратились еще два человека с подозрением на отравление угарным газом.
Следственным комитетом проводится процессуальная проверка.
Фото: Sakhalife.ru
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