19.03.2020
16:29
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Происшествия

Пострадавшие при хлопке газа в Якутске пришли в себя

Мужчина и подросток, попавшие в реанимацию накануне, 18 марта, из-за хлопка газа на улице Ярославского, 32 в Якутске пришли в себя. Как сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу минздрава, врачи смогли выровнять состояние пациентов с крайнего до стабильно тяжелого.

Напомним, согласно основной версии, пострадавший начал самостоятельно разбирать внутриквартирное газовое оборудование, что и спровоцировало утечку.

С места происшествия в медучреждения были доставлены трое пострадавших (двое взрослых и один ребёнок). Были эвакуированы 18 человек. Погибших нет. За медпомощью самостоятельно обратились еще два человека с подозрением на отравление угарным газом.

Следственным комитетом проводится процессуальная проверка.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: http://ysia.ru/postradavshie-pri-hlopke-gaza-v-dome-po-ulitse-yaroslavskogo-goroda-yakutska-prishli-v-sebya/
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