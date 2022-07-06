06.07.2022
15:20
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Происшествия

Пострадавшие при урагане в Борогонцах выписаны из больницы

Об этом сообщил первый зампред Якутии Дмитрий Садовников в своем телеграм-канале ДимДимыч Brief:

Все три пациента Усть-Алданской центральной районной больницы, пострадавшие при шквалистом ветре, сегодня выписаны. 👏🏻👏🏻👏🏻

Об этом мне только что сообщила заместитель министра здравоохранения республики Любовь Степановна Бурнашева, которая сейчас находится в Борогонцах.

Двое госпитализированных, доставленные санрейсом в Якутск, продолжают получать лечение в РБ-2 — Центре экстренной медицинской помощи. Их состояние стабильное.

Безмерная благодарность ангелам в белых халатах, пришедшим на помощь нашим землякам! А всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Фото: https://t.me/sadovnikovdd
Источник: https://t.me/sadovnikovdd

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