Пострадавшие отрасли могут получить новую поддержку

Для компаний малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций из пострадавших от пандемии отраслей возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0». На эти цели правительство РФ направит до 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпреда Якутии.

Кредит можно получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника. Прием заявок стартует 1 ноября и завершится 30 декабря 2021 года. Срок погашения увеличен вдвое — с 6 до 12 месяцев. Первые полгода можно не платить ни проценты, ни основной долг, а после в течение 12 месяцев погашать заем равными долями по низкой ставке 3% годовых. Ключевое условие — компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%.

Льготные кредиты можно получить в 30 российских банках, которые участвуют в программе «ФОТ 3.0». С их перечнем можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России по ссылке https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sformirovan_spichok_bankov_na_uchastie_v_pro…

Кроме того, малый бизнес из пострадавших отраслей может получить единовременную выплату в размере 1 МРОТ (12792 рубля) на одного сотрудника в период нерабочих дней. Подать заявку на грант можно дистанционно через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря. Средства выплатят с 15 ноября по 31 декабря.

Получить гранты смогут компании из сферы спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, культуры, развлечений и других. Ожидается, что мера охватит 2 млн человек, планируемое финансирование составит 27 млрд рублей.

Также предпринимателям Якутии доступен весь комплекс мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — финансовой, образовательной, консультационной, информационной и имущественной. За дополнительной информацией предприниматели могут обращаться в Центр «Мой бизнес» по номеру горячей линии 8-800-100-58-80.