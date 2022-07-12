Пострадавшие от паводка верхоянцы проходят реабилитацию в Якутске
В Якутске в полную готовность к приему граждан с инвалидностью из Верхоянского района приведены реабилитационные центры.
Соответствующее поручение об организации приёма пожилых, инвалидов и детей с инвалидностью, на реабилитацию в реабилитационных центрах города Якутска дано главой Якутии Айсеном Николаевым Министерству труда и социального развития республики.
«Вчера, 11 июля, в Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов поступили двое граждан с инвалидностью. Сегодня также ожидается поступление одного гражданина при прибытии борта с Верхоянского улуса», – сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.
Также к приёму детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями вместе с сопровождающими готов Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в городе Якутске.
Елена Волкова также сообщила отметила, что Верхоянскому управлению социальной защиты населения и труда доведены дополнительные средства на оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам в связи с наводнением на приобретение продуктов питания и одежды.
Сегодня в Верхоянский улус для координации работ вылетел заместитель министра труда и социального развития республики Афанасий Постников.
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