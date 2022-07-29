Пострадавшие от наводнения верхоянцы получат по 100 тысяч рублей

По решению главы Якутии жители Верхоянского района, чьи частные дома пострадали от дождевого паводка, получат на восстановление жилья по 100 тысяч рублей. Вопрос выделения средств обсудили на заседании правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, передаёт ЯСИА. По словам руководителя дирекции по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков Гаврила Слободчикова, районной администрацией готовится список на 347 домов.

«Мы подготовим проект распоряжения, и на следующей неделе граждане получат денежные средства», — отметил он. Кроме того, как сообщил Гаврил Слободчиков, на 29 июля 356 жителей Верхоянского района уже получили единовременные выплаты на сумму свыше 3 млн рублей. «В том числе 1 млн 240 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи из расчёта по пять тысяч на человека, а также 1 млн 880 тысяч рублей выделено гражданам в связи с утратой имущества: 108 человек получили по 10 тысяч и 67 человек по 20 тысяч рублей», — проинформировал руководитель дирекции по водному хозяйству.