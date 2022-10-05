Постпредство Якутии ведет постоянный мониторинг условий несения службы мобилизованных якутян

С начала частичной мобилизации по поручению главы Якутии Айсена Николаева Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) по ДФО проводится сверка списков призванных граждан из республики с командованием воинских частей Восточного военного округа.

«Также совместно с командирами воинских частей ведется постоянный мониторинг условий содержания и обустройства наших призывников, проходящих боевую подготовку, и слаживание в различных воинских частях Восточного военного округа в Приморском и Хабаровском краях», — отметил заместитель Постпреда Якутии по ДФО Валерий Протопопов.

По словам заместителя постпреда, командиры отмечают хорошую физическую подготовку и выучку военнослужащих из Якутии. «Многие из них имеют опыт контрактной военной службы и ведения боевых действий. Сами мобилизованные военнослужащие из нашей республики поделились, что они в полной мере обеспечены всем необходимым для прохождения службы, питание и условия проживания всех удовлетворяют», – сообщил Валерий Протопопов.

В воинские части Хабаровского и Приморского краев продолжают передаваться посылки из Якутии с дополнительной экипировкой. В эти дни Постпредство Якутии доставило очередной груз военнослужащим из Якутии, проходящим военную подготовку в Уссурийске и Хабаровске, рассказали в постпредстве. Посылки были собраны Общественной палатой Якутии и штабом по оказанию помощи мобилизованным «Якутия с тобой!».

Как сообщает заместитель постпреда Якутии по ДФО, мобилизованные военнослужащие из Якутии продолжают восстанавливать свои воинские навыки, под руководством опытных инструкторов с ними проводятся занятия по огневой и тактической подготовке.

Напомним, что с сегодняшнего дня стартовал приём заявлений для получения комплексных мер поддержки семей мобилизованных и добровольцев, принимающих с 24 февраля 2022 года участие в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных Сил РФ, установленных Указом главы Якутии Айсена Николаева «О мерах поддержки семей военнослужащих».

Для получения мер поддержки достаточно подать одно заявление в «одно окно» через МФЦ на территории своего города или района или через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить по телефону «горячей линии» – 122.