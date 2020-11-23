Постпредство РС(Я) по ДФО о ЧС во Владивостоке

В Приморском крае введен режим ЧС регионального уровня из-за мощного циклона, обрушившегося в ночь на 19 ноября. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, прорывы каналов интернет-связи и перебои в движении транспорта.

В настоящий момент без электроэнергии остается часть жителей Владивостока и нескольких районов края. Во многих домах отсутствуют водоснабжение и отопление.

«В университетах материковой части города Владивостока (Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Дальрыбвтуз и др.) источники сообщили, что все под контролем. Водоснабжением, отоплением и электроэнергией обеспечены все общежития вузов. Занятия не отменены», – сообщает Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

Проезд на Русский остров перекрыт из-за сильного обледенения наружной поверхности пилонов и вант Русского моста. Толщина льда достигает 15-20 см. Наледь также стала причиной разрушения оболочки одной из вант. Ограничение движения по мосту продлится предварительно до 25 ноября.

В связи с этим, Дальневосточный федеральный университет сообщил об отмене занятий 23 и 24 ноября. На данный момент организована работа паромной переправы с острова Русский до Морского вокзала города Владивостока.

В связи с возникшими проблемами с запасами продуктов в магазинах и работе общепита на острове Русском, 22 ноября в ходе заседания оперативного штаба губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение оперативно организовать установку на территории острова дизельные генераторы и полевые кухни, а также продажу продуктов и пунктов питания в районе Дальневосточного федерального университета.

По информации мэрии Владивостока, сегодня на острове Русском будет организована полевая кухня и раздача газовых баллонов для нуждающихся.

Постпредство осуществляет пристальный контроль за ситуацией и держит связь со студентами-якутянами, обучающимися очно, в случае необходимости готово оказать всесторонние меры поддержки.