Постпред Якутии связывает модернизацию Тикси с планами «Роснефти»

Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ – первый заместитель председателя правительства Якутии Андрей Федотов, выступая на открытии Арктической форумной недели, рассказал о программе модернизации морского порта Тикси, расположенного на побережье моря Лаптевых в арктической части Якутии, сообщает пресс-служба постоянного представительства Республики при президенте Российской Федерации.

Андрей Федотов уверен, что реализация программы по обновлению портовой инфраструктуры позволит к 2025 году нарастить объем грузоперевозок до 300 тыс. тонн в год. Для этого в рамках модернизации будут созданы условия для безопасного захода в порт морских судов с осадкой до 10 м, а также расширена граница морского порта.

В частности, возможно строительство специального глубоководного причала недалеко от Тикси в районе села Найба. «На сегодняшний день компания «Роснефть» получила большие участки под геологоразведку на шельфе в прибрежной зоне Якутии, и мы думаем, что появится необходимость строительства морского порта», — пояснил Андрей Федотов. Он добавил, что освоение месторождения на шельфе и строительство нового причала обеспечат дополнительные грузопотоки и для морского порта Архангельска.

Морской порт Тикси может стать основной распределительной базой северного завоза для всех арктических территорий России. Андрей Федотов отметил, что подобная схема в советское время работала при доставке продовольствия, особенно, скоропортящейся продукции – тогда грузы шли в Тикси из Архангельска морским транспортом, а далее развозились самолетами по всей Арктике. «Схема эта вполне жизнеспособна, и мы ее уже «обкатали» в современных условиях на горюче-смазочных материалах. Сегодня мы рассматриваем, что это будет основным маршрутом северного завоза, обеспечения арктических территорий нашей республики», — пояснил Андрей Федотов.

Он выступил с предложением «посчитать экономику» такого обеспечения и отметил, что эта схема может быть интересна и соседним регионам, например, Чукотке и Красноярскому краю.

Модернизация Тикси позволит решить и текущие проблемы с металлоломом, которого в якутской Арктике скопилось порядка 5 млн тонн. В рамках реализации программы «Чистая страна» планируется вывезти этот металлолом реками в морской порт Тикси, а далее после первичной переработки направить на различные металлургические комбинаты России.

В своем выступлении постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ подчеркнул, что ключевая цель, к которой должны вести все проекты, реализуемые в Арктике, — это повышение комфорта и уровня жизни жителей северных территорий. По мнению Андрея Федотова, сетевой формат взаимодействия и площадка постоянных представителей регионов Арктики способствуют качественному развитию арктических проектов.

VIII Международный форум «Арктические проекты — сегодня и завтра» прошел в октябре на базе Северного (Арктического) федерального университета. Одной из ключевых тем обсуждений стала межрегиональная кооперация бизнеса и науки в Арктике.