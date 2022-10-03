Общество
Постояльцев пансионата «Счастье» поздравили сотрудники колонии
С Международным днем пожилых людей постояльцев пансионата «Счастье» поздравили сотрудники колонии-поселения № 2
Сотрудники колонии-поселения № 2 и работники Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) побывали в пансионате для пожилых людей и инвалидов «Счастье».
С пожеланиями крепкого здоровья и хорошего настроения они тепло и сердечно поздравили постояльцев с Международным днем пожилых людей.
После чего преподнесли сладкие подарки.
Также в этот праздничный день осужденный В., отбывающий наказание в колонии-поселении № 2, порадовал представителей старшего поколения душевными лирическими песнями.
– Очень важно не забывать о пожилых людях и проявлять по отношению к ним внимание и заботу, – отметила заместитель начальника колонии-поселения № 2 Ксения Мальцева.
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