Постковидная реабилитация в санатории «Бэс Чагда» для работников ГУП «ЖКХ РС (Я)

Работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» проходят санаторно-курортное лечение после перенесенной коронавирусной инфекции в санатории «Бэс Чагда». Реабилитационное лечение по программе «Постковид» организовано Объединенной территориальной профсоюзной организацией предприятия в рамках оздоровления членов профсоюза.

В октябре постковидную реабилитацию в республиканском санатории, который находится в Подмосковье, прошли семь работников из Нюрбинского, Таттинского филиалов и «Коммунтеплосбыта». По возвращении они отметили, что с удовольствием отдохнули и прошли полный курс оздоровления.

«Объединенный профсоюз предприятия организовал нам бесплатные путевки в санаторий «Бэс Чагда». Мы каждое утрозанимались скандинавской ходьбой, делали зарядку и посещали бассейн. Помимо полноценного лечения ежедневно проводились культурно-досуговые ииные развлекательные мероприятия.Врачи и медперсонал санатория -доброжелательные, внимательные, к каждому пациентуу них индивидуальный подход. В свободное время мыпознакомились с Москвой: побывали на Красной Площади, в мавзолее иГУМе. Наша группа выражает благодарность администрации и профсоюзупредприятия за возможность укрепить здоровье и отдохнуть в живописном санатории», — поделились они.

В ноябре по программе восстановления после коронавирусав «Бэс Чагда» вылетела группа из сотрудников Чурапчинского, Хангаласского, Вилюйского, Сунтарскогофилиалов,«Дирекции строящихся объектов», «Коммункомплектации», Заречного участка и исполнительной дирекции. В декабре планируется выезд в Подмосковную здравницу очередной группы работников ЖКХ.