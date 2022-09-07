Постковидная бессонница. Что это еще такое? 😱

В последнее время мы наблюдаем увеличение числа людей, обращающихся к нам с нарушениями сна, и в особенности после перенесенной коронавирусной инфекции. Сегодня Валентина Николаевна Верховцева, врач – психиатр участковой службы Якутского республиканского психоневрологического диспансера объясняет, что такое бессонница после ковид:

«Поскольку коронавирус отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, все это вызывает так называемый психологический дистресс. Ощущение внутреннего неблагополучия, само себе способно привести к увеличению внутреннего напряжения, тревоги, возрастанию проблем со сном, трудностей с засыпанием. Причины мы выясняем с каждым пациентом индивидуально, у одного причина бессонницы может быть сокрыта в тревожно-депрессивном расстройстве, у другого – в ошибках гигиены сна, человек много спит днем, и соответственно, не может уснуть ночью. Бывает и так, что человеку просто нужно перестроить режим сна – даже если у него есть возможность бодрствовать до утра и просыпаться в обед, ему все равно необходимо наладить сон в соответствии с наступлением дня и ночи. То есть, по биологическим часам человека, ложиться спать, как стемнело, и просыпаться вместе с первыми лучами солнца, либо засветло.

У пациентов после COVID-19, как правило, восстановление сна происходит в первые две-три недели. Нарушение сна может быть предрасполагающим фактором для усугубления депрессии и тревожного состояния.

Стоит обратиться к доктору, если бессонница заметно нарушает выполнение повседневных функций, например вы так плохо спите, что не в силах вернуться к исполнению служебных обязанностей и вы перестали справляться ими то советуем обратиться уже за специализированной помощью.

После перенесенного COVID-19 бессонница является следствием усталости организма после борьбы с болезнью. Часто пациенты с первыми симптомами, когда бессонница продолжается всего несколько дней, начинают чрезмерно употреблять кофе и энергетики, чтобы в рабочий день оставаться активными после бессонной ночи. Однако, это усугубляет положение. Возбужденная психика становятся неустойчивой к повседневному ежедневному стрессу, и как следствие – может усугубить ещё не восстановленный организм.

Бороться с бессонницей можно немедикаментозными способами: утренняя зарядка, медитации, спорт в течение дня, легкий ужин, ограничить пользование гаджетом, употребление кофеина и других стимуляторов. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, можно выйти из автобуса за пару остановок до дома и пройтись пешком. Чтобы сон и отдых были полноценными, нужно и день проводить правильно — очень важно после болезни восстанавливать двигательную активность в течение дня, доказана взаимосвязь физических нагрузок и качества сна. Главное — не переусердствуйте, нагрузки нужно возвращать постепенно, в щадящем режиме.

Если же все перечисленное не помогает, вы плохо спите более трех недель – это весомый повод обратиться к врачу –психиатру. Вполне возможно, что психика у такого человека работает уже на последнем издыхании, в аварийном режиме. Чем дольше вы затягиваете обращение к психиатру, тем труднее и дольше будет восстановление. Часто бессонница является основным симптомом депрессии, проявляя себя как последствие перенесенной психотравмирующей ситуации. Сейчас существует масса препаратов, направленных на устранение апатии, астении, проблем со сном, раздражительностью, ощущением тревоги и паники. Ни один из них не вызывает привыкания. Как только причина будет устранена, ваше состояние будет стабильным, крепким и устойчивым по отношению к стрессу – лечение у психиатра будет отменено. Обратиться к нам легко – достаточно позвонить в регистратуру по номеру 507-899, и записаться на прием.»



