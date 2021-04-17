Движению добрых дел Якутии увеличено финансирование

15 апреля под руководством первого вице-премьера Кирилла Бычкова состоялось заседание рабочей группы межведомственной конкурсной комиссии проекта «Родные города и села».

В ходе совместной работы правительства Республики Саха (Якутия) и Госсобрания Ил Тумэн РС(Я) на мероприятия общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» общий лимит на 2021 год увеличен со 166 до 230 млн рублей.

В процессе рассмотрения вопроса о распределении указанных средств на мероприятия подпрограммы «Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» Кирилл Бычков обратил внимание на пожар, который произошел 7 апреля в Хангаласском улусе. Пожар унес человеческие жизни, был уничтожен многоквартирный дом. Первый вице-премьер подчеркнул, что в связи с трагическим пожаром возникла чрезвычайная ситуация. В Октемцах необходимо построить два четырехквартирных жилых дома стоимостью 20 млн рублей. Хангаласский улус готов софинансировать строительство.

Кирилл Бычков дал поручение министру строительства РС(Я) Павлу Кылатчанову оперативно изучить возможность выделения средств за счет мероприятия общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» на строительство домов в Октемцах.

Данный вопрос будет отработан Минстроем Якутии и рассмотрен в Межведомственной конкурсной комиссией проекта «Родные города и села» в срочном порядке.

Также членами межведомственной комиссии единогласно принято решение о выделении средств в размере 1,4 млн рублей на проект МО «Маймагинский наслег» Намского улуса «Благоустройство территории культурно-спортивного комплекса с.Маймага».