Постановочный палимпсест на премьере в Саха театре

«Маарыкчаан ыччаттара» — новая постановка Саха театра осуществлена к 100-летию образования ЯАССР и сделана с натужной попыткой сделать действие современным, динамичным и более драматургичным. Дело в том, что большой объем романа был сложен для воплощения целиком на «одной сцене» и поэтому поделен на концептуальные части. Как многие поняли, спектакль Сергея Станиславовича Потапова поставлен по мотивам первой части романа “Марыкчанские ребята” писателя и красного партизана времен гражданской войны в Якутии Эрилик Эристиина, прозванного якутским Павлом Корчагиным.

Усиливая авторскую драматургию в спектакле использованы, кроме собственно текста С.С. Яковлева – Эрилик Эристиина, выдержки из произведений Платона Ойунского, Алексея Иванова – Күндэ и Михаила Лермонтова, в уже известной зрителям потаповской обработке его предыдущих работ в Саха театре. Нам удалось заметить явные реминисценции мизансцен и смыслов, которые взяты из потаповского «Гамлета», «Тиит», «Иирбит Ньукуус» и других постановок режиссера. Спектакль стал своеобразным палимпсестом смысловых перекличек, приближающих далекие события начала гражданского разобщения и классового противостояния в Якутии 1918-1922 годов.

(ПАЛИМПСЕСТ — от греч. Παλίμψηστον — соскобленный, пергамент (реже папирус) с рукописным текстом, нанесённым поверх ранее написанного и удалённого, стёртого, смытого или вытравленного текста)

Тема 100-летней давности стала парадоксально близка нынешним дням, переживаемым в России. Военная спецоперация и связанная с ней эмоциональная напряженность нашего общества, личная картина мира каждого современника, по-особому промодулировали зрительское восприятие. Ведь события вековой давности вскрывают природу и кухню страшного гражданского разобщения, приносящего лишь море насилия и крови.

От этих процессов сильно страдает культура, ее главная гуманитарная составляющая — феномен человека, цельность которого обеспечена внутренним нравственным и моральным согласием, которое сейчас разрушено «хозяевами мировых денег», внесших глубокую трещину между когда-то братскими народами. Как написано в афише к спектаклю, «революция 1917 года стала великим потрясением для всей христианской России. Разрушение прежних социально-культурных устоев жизни коснулось и якутян»… Выявленные современными событиями параллели, несомненно усиливают воздействие на зрителя, пожилого и молодого, не ведающего не столько события 100-летней давности, а даже недавней советской эпохи.

О тех, кто работал над спектаклем последние месяцы:

Режиссер-постановщик – Сергей Потапов

Сценография – Михаил Егоров

Костюмы – Сардана Федотова

Композитор – Егор Ефимов

Хореография – Лена Сергеева-Румянцева

Драматург – Ангелла Попова

Световое оформление – Леонтий Мотхонов

Звуковое оформление – Николай Павлов

Помощник режиссера – Анна Аммосова

В ролях: Роман Дорофеев, Айсен Лугинов, Владимир Винокуров, Вячеслав Лавернов, Эдуард Захаров, Алдан Готовцев, Петр Баснаев, Валентин Макаров, Петр Садовников, Михаил Семенов, Анатолий Николаев, Изабелла Николаева, Куприян Михайлов, Маргарита Борисова, Иннокентий Дакаяров, Николай Протасов, Павел Ченянов, Илья Портнягин, Михаил Апросимов, Альберт Алексеев, Геннадий Турантаев, Ирина Никифорова, Иннокентий Луковцев, Жанна Ксенофонтова, Дмитрий Михайлов, Лена Сергеева-Румянцева, Айаал Аммосов, Ньургуйаана Шадрина, Сергей Баланов, Айталина Цыпандина, Василий Борисов, Надежда Ушницкая, Лена Маркова, Александр Борисов, Дмитрий Татаринов, Семен Алексеев, Дьулустаан Семенов, Илья Стручков.

Спектакль поставлен при поддержке администрации МО “Чурапчинский улус (район)”.

Для читателя, не видевшего спектакль, предлагаем видео- и фотозарисовки не имеющие попытку концептуально обозначить смысловую нагрузку спектакля, а лишь заинтриговать субъективной подачей визуального рисунка постановки нашего Саха театра.

Алексей Пудов