21.12.2022
13:21
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Судебная хроника

Поссорился и замыслил жестокую расправу

В Усть-Майском районе вынесен приговор в отношении бывшего работника геологоразведочной организации, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью коллеги. Об этом сообщает прокуратура республики.

Как установлено в суде, уроженец Иркутской области устроился вахтовым рабочим в топогеодезическую бригаду сейсморазведочной партии АО «Якутскгеофизика».

В феврале 2022 года он поссорился со своим коллегой. Конфликт произошел в жилом вагончике в 76 километрах от поселка Усть-Мая.

Осужденный замыслил жестокую расправу. Он вскипятил в кастрюле на газовой плите воду и вылил кипяток на мужчину, который лежал в своей кровати. Пострадавший получил ожоги шеи, туловища, обеих конечностей общей площадью 45%.

Свою вину нападавший не признал и заявил, что облил потерпевшего кипятком по неосторожности.

Но суд признал его виновным и отменив условное осуждение по предыдущему приговору суда, приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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