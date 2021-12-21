Поспешите! 3 тысячи рублей, если их не потратить, сгорают 31 декабря

С 1 сентября, как и во всей стране, жители Якутии в возрасте от 14 до 22 лет стали оформлять «Пушкинскую карту». Для того, чтобы ее получить и пользоваться средствами, начисляемыми для посещения театров, музеев, концертных залов и выставок, необходимо зарегистрироваться в специальном приложении через портал Госуслуги.

На 18 декабря в республике оформлено 17 тысяч 722 карт. Еще 268 оформлены в виде пластиковых карт.

— На сегодняшний день по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты 20 учреждений. И не только в Якутске. К проекту присоединились Майя, Мирный и Чернышевский. Активно прорабатывают вопрос подключения и другие муниципалитеты республики, — пояснил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. — Для подключения к проекту учреждение культуры должно осуществлять продажу электронных билетов и проводить модерацию своих мероприятий на PRO.Культура.РФ. Это бесплатная цифровая платформа для учреждений культуры и организаторов культурных мероприятий.

Напоминаем, что более 120 мероприятий можно посетить по «Пушкинской карте» в новогодние каникулы в учреждениях культуры Якутии. Три тысячи рублей, начисленные в этом году, если их не потратить, сгорают 31 декабря. При этом уже сейчас имеется возможность приобретать билеты на мероприятия следующего года. С 1 января все оформленные карты пополнятся еще на 5 тысяч рублей.

Если у вас возникли проблемы с приобретением билетов через приложение, вы можете оформить пластиковую карту в отделении «Почта Банка» и приобрести по ней билет в кассе.