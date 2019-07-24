Поспеши!!! Осталось всего 3 дня до праздничного события!!!

28 ИЮЛЯ! * *ЛЕТНИЙ,* *ЖАРКИЙ* , *ПРАЗДНИЧНЫЙ КОРПОРАТИВ*
*КО ДНЮ ТОРГОВЛИ*
*УСТРОЙТЕ СЕБЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК С КОЛЛЕГАМИ!!!*
Вас ждет:
— Обряд «АЛГЫС» на успех и благополучие!!!
— Зажигательный ведущий ЕВГЕНИЙ ПРОКОПЬЕВ!!!!
Концерт со звездами эстрады Джида, Уля Сергучева-Кюнней, Тыас Уус, Грин Апельсин и скрипачка-виртуоз Елена Березовская!!!
Дискотека на свежем воздухе!!!
Вкусный ужин от ресторана ОРТОДОЙДУ!!!!
Будет работать профессиональный фотограф!!!
*ПРИЗЫ и ПОДАРКИ!!!*
ОРТОДОЙДУ это место СИЛЫ и ЭНЕРГИИ! Зарядитесь ими на целый год!
*МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!*
Мы приглашаем на корпоратив разные предприятия торговли: малого и среднего бизнеса.
Окунитесь в самый душевный отдых на природе и насладитесь свежим летним воздухом вдали от города!
Мы проведем для Вас самый большой, зажигательный праздник и возьмем все заботы на себя! У вас на целый год останется впечатления, фото от праздника!!! Кто хорошо отдыхает, хорошо работает!
При ранней заявке поможем организовать трансфер (от 200-300 руб/чел в один конец).
Стоимость билета от 2000-2500 р./чел., в т.ч. 600р программа, ужин от 1400 до 1900р.
С собой можно привести торт, фрукты, напитки, призы для розыгрышей и награды.
Принимаем заявки от коллективов: 711227, 89246636777
Адрес: Покровский тракт, 49 км.
Сайт: http://orto-doydu.ru
Instagram: @orto_doydu_restoran