Посол Мира Стив Йошида прибыл в Якутск

Сегодня, 19 августа рейсом из Южносахалинска прибыл в Якутск Стив ЙОШИДА, общественный деятель, американец японского происхождения.

В аэропорту Якутска его встретили президент Клуба Ротари города Якутска Мария ГАВРИЛЬЕВА и член клуба Ротари Катерина КЛАРК, дочь Капитолины АЛЕКСЕЕВОЙ, основателя и почетного президента клуба Ротари в Якутске.

Визит Стива Йошиды тщательно распланирован. Завтра состоится акция — передача семян и саженца дерева, выжившего при атомной бомбежке Хиросимы в Отделение радиологии онкологического диспансера. Тем самым гость поддерживает проект «Антирак» якутского Ротари. В среду Стив Йошида представит свою книгу и даст пресс-конференцию в Сахамедиа. В планах – встреча с молодежью, с ансамблем «Виртуозы Якутии» и другие мероприятия.