19.08.2019
13:23
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Общество

Посол Мира Стив Йошида прибыл в Якутск

Сегодня, 19 августа рейсом из Южносахалинска прибыл в Якутск Стив ЙОШИДА, общественный деятель, американец японского происхождения.  

В аэропорту Якутска его встретили президент Клуба Ротари города Якутска Мария ГАВРИЛЬЕВА и член клуба Ротари Катерина КЛАРК, дочь Капитолины АЛЕКСЕЕВОЙ, основателя и почетного президента клуба Ротари в Якутске.  

Визит Стива Йошиды тщательно распланирован. Завтра состоится акция — передача семян и саженца дерева, выжившего при атомной бомбежке Хиросимы в Отделение радиологии онкологического диспансера.  Тем самым гость поддерживает проект «Антирак» якутского Ротари. В среду Стив Йошида представит свою книгу и даст пресс-конференцию в Сахамедиа. В планах – встреча с молодежью, с ансамблем «Виртуозы Якутии» и другие мероприятия.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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