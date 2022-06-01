01.06.2022
21:29
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Общество

Пособия, вычеты и алименты: что надо знать родителям?

Пособия, вычеты и алименты: 20 важных фактов о господдержке для семей с детьми

  • Единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 472 ₽ положена одному из родителей независимо от трудоустройства и уровня дохода.
  • Мама ребенка до 1,5 лет может брать на работе оплачиваемые перерывы для кормления, даже если ребенок на искусственном вскармливании и прикорме.
  • Пособие по беременности и родам не облагается НДФЛ.
  • С 1 мая заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет могут подать не только одинокие родители, но и полные семьи.
  • При назначении выплаты на первого или второго ребенка до 3 лет не учитывается имущество семьи и правило нулевого дохода.
  • Беременную женщину нельзя уволить с работы даже за прогул.
  • Больничные по уходу за детьми до 8 лет оплачиваются в размере 100% среднего заработка вне зависимости от стажа родителя.
  • Заявление на пособие при беременности женщина с низким доходом может подать не раньше 12 недель, а деньги получит за период с 6 недель или постановки на учет.
  • Если родитель должен платить алименты, но скрывается от приставов, его можно признать безвестно отсутствующим — ребенку будет назначена пенсия по потере кормильца.
  • Если родители в разводе, стандартный вычет на одного и того же ребенка могут получать и они сами, и их супруги.

тгк @gosuslugiforparents

Фото: тгк @gosuslugiforparents
Источник: тгк @gosuslugiforparents

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