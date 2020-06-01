Пособие по уходу за ребенком: что важно знать

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в два раза. В Якутии такую поддержку получат с 1 июня свыше 3 тысяч матерей, которым назначены пособия по уходу за первым ребенком.

Повысить размер данного пособия 11 мая предложил Президент РФ Владимир ПУТИН. По его словам, этим видом помощи будут охвачены неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке государства.

В связи с принятием законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия по уходу за ребенком, установленный федеральным законом вырастет с 3 375 рублей до 6 752 рублей. И будет выплачиваться неработающим матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.

При этом, указанный размер пособия будет определяться с применением районных коэффициентов и в текущем году ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет осуществляться в следующие размерах:

Районный коэф-т Наименование местности Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (в руб.) 2,0 Нижнеколымский район, пос. Удачный, пос. Айхал Мирнинского района, пос. Депутатский, пос. Усть-Куйга, пос. Нижнеянск Усть-Янского района (улуса) 13 504,00 1,7 г. Мирный, пос. Светлый, пос. Алмазный, пос. Чернышевский Мирнинского района, с. Уянди, с. Юкагир, с. Тумат, с. Хайыр, с. Усть-Янск, с. Казачье, с. Сайылык Усть-Янского 11 478,40 1,6 Нюрбинский, Эвено-Бытантайский, Анабарский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Момский, Верхоянский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Томпонский, Оймяконский, Булунский, Верхневилюйский. Вилюйский, Жиганский, Усть-Янский, Кобяйский, Абыйский районы (улусы) 10 803,20 1,5 Микрорайон Кангалассы ГО «Город Якутск» 10 128,00 1,4 ГО «Город Якутск», г. Нерюнгри, Амгинский, Чурапчинский, Усть-Майский, Олекминский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Намский, Алданский районы (улусы) 9 452,80 Базовый размер 6 752,00

Один раз в год с 1 февраля ежемесячное пособие по уходу подлежит индексации в соответствии с решением Правительством Российской Федерации.