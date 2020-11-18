Послушная якутянка лишилась финансов

SakhaLife.ru.

В ОМВД России по Алданскому району Якутии обратилась 59-летняя местная жительница. Потерпевшей с номера, начинающегося с кода «+7 495» позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка и сообщила о попытке кражи мошенниками денег с карты.

Она сказала, что банк может пресечь данное хищение, для чего необходимо сообщить срок действия карты и трехзначный CVC-код с оборота карты. Лжесотрудница была убедительна, в разговоре оперировала банковской терминологией, а на заднем фоне была слышна офисная обстановка колл-центра, поэтому напуганная и растерянная женщина сообщила все требуемые данные. Через некоторое время та же девушка перезвонила и поинтересовалась о наличии других банковских карт. Продолжая находиться под впечатлением от угрозы мошенничества, женщина послушно сообщила о наличии карты в другом банке.

Лжеспециалист, пояснив, что у них единая система безопасности, перевела её на «сотрудника» другого банка. Вежливый мужчина сообщил, что для сохранения денежных средств их нужно перевести на «безопасный счет», и попросил сообщить срок действия карты и CVC-код, что она и сделала. После чего на её телефон поступать уведомления о списании денежных средств через платежную систему. В общей сумме мошенники похитили у неё 99 247 рублей.