Послесловие к конференции…

25 июня 2021 года последний, заключительный, день региональной (онлайн) научно-практической конференции «Родной язык – дыхание души ребенка» прошел в формате онлайн на платформе Zoom, а также в оффлайн режиме по 5 трекам: «Язык и среда», «Язык и мышление», «Язык и книга», «Ребенок и взрослый», «Педагогическая кухня». Очень коротко хотелось бы осветить ценный опыт и рекомендации коллег из других регионов.

Шабаева Гузель Фагимовна, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии и Боронилова Ирина Геннадьевна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии «Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы» г.Уфа, предоставили специфику и алгоритмы технологии работы педагога дошкольного образования с интерактивной доской, интерактивными кубами, интерактивным глобусом, интерактивным полом, робототехникой и др. электронным оборудованием на базе мастерских WORLD SKILLS RUSSIAN.

Капустина Ольга Яновна, воспитатель МАДОУ д/с «Рябинушка» п. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия, поделилась работой по применению технологии успеха в организации конкурсной деятельности детей дошкольного возраста с применением ситуации успеха, как стимуляция речевой активности детей 4-6 лет.

Проект Фоминой Антониды Григорьевны, заведующей МБДОУ д/с «Теремок» Республики Бурятия, направлен на приобщение детей и их родителей к чтению художественной литературы, на создание активной читательской среды. Совместное чтение сближает взрослых и детей, воспитывая в ребёнке доброе и любящее сердце. Удачной находкой в работе с родителями в ееработе является метод проектов – обучение и воспитание ребенка через совместную деятельность.

В ходе работы треков обсуждены вопросы развития речи детей, сохранения родного языка, языковой интуиции, момент субъектности у ребенка, вопросы билингвизма в дошкольных образовательных организациях. Были представлены 22 работы наших коллег из Московской области, Республик Бурятия, Башкортостан и Республики Саха (Якутия).

Как заставить ребенка читать? Лучший способ — не надо его заставлять, надо его заинтересовать! Дети любят мультики. Ребенок будет смотреть мультфильм и каждую минуту читать по одному слову. Он сам будет проситься «почитать»! А просмотр мультфильмов из просто развлечения станет полезным делом: у ребёнка появится тяга к книгам! А однажды… однажды читать станет интересно — и ребенок войдет в волшебный мир книг.

На конференции поднят важный вопрос о необходимости подключения частных детских садов к данному направлению работы, так как общение с детьми в них, в основном, ведётся на русском языке. В итоге у детей существуют, в какой-то степени, проблемы в социализации.

По окончании отчётов по трекам состоялась рефлексия, на которой приняли участие Гризик Татьяна Ивановна, к.п.н., главный редактор научно-методического журнала «Дошкольное воспитание», член экспертного совета по дошкольному образованию Комитета образования Государственной Думы РФ, Содномов Сономбал Цыденович, д.п.н., заведующий кафедрой педагогики и психологии детства, профессор, Ортонова Цымжит Базаржаповна, старший преподаватель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства работников образования ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края».

В завершение конференции модератор НПК Н.И.Бугаев, I-й заместитель директора ИРОиПК, к.филол.н., отметил: «На семинаре Марины Семеновны Аромштам главного редактора газеты «Дошкольное образование» и популярного сайта «Папмамбук», к.п.н., прозвучала идея в начале следующего учебного года провести еще одну дистанционную встречу под названием «Чтение в двуязычной среде». Будем готовить итоговый документ. Это будет книга «Родной язык — дыхание души ребенка», состоящая из 4-х глав с названиями треков конференции. После этого хотелось бы провести форсайт-сессию». Свое выступление Николай Иннокентьевич закончил словами финского педагога Яркко Хаутамяки «Успешные ученики бывают только у счастливых учителей».

Более подробно о работе НПК можно ознакомиться на сайте ИРОиПК

iroipk-sakha.ru