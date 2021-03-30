Последствия засухи в Якутске

Четыре вопроса было рассмотрено на заседании постоянной комиссии Гордумы по агропромышленному комплексу и селу под председательством Парасковьи Козловой.

Первым был заслушан вопрос об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2020 год, с которым выступил руководитель Управления сельского хозяйства Николай Степанов.

«Основными задачами на 2020 год являлись выполнение задания по производству важнейших видов продовольственных товаров, развитие животноводства молочного направления, восстановление и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения — пашен, техническое перевооружение сельхозпроизводителей», — отметил руководитель Управления.

Николай Степанов отчитался по основным направлениям деятельности агропромышленного комплекса г. Якутск — животноводству, растениеводству, овощеводству, птицеводству, свиноводству.

Так, по животноводству, по состоянию на 1 января 2021 года, во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составило 3350 голов, из них коров – 1610 голов, лошадей – 3290 голов, свиней – 12950 голов. По словам руководителя Управления, показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции с 2015 по 2020 годы идут по нарастающей. На 1 января 2021 года заготовлено 1700 тонн молока при плане 1700 тонн, т.е. 100 % исполнение годового плана.

Также Николай Степанов отметил, что по линии Минсельхоза закуплено и привезено в ООО «Багарах» из Республики Татарстан 100 голов нетелей холмогорской породы и в Агрохолдинг «Туймаада» — 60 голов нетелей черно-пестрой породы из Красноярского края. За счет средств бюджет городского округа «город Якутск» были возмещены транспортные расходы по перевозке скота на сумму 4 млн. 300 тыс. руб.

Говоря по растениеводству, руководитель Управления сообщил, что валовый сбор по зерновым, план составлял 400 тонн, фактически – 445 тонн, картофель – 13887 тонн, фактически — 11417 тонн, овощи – 9260 тонн, фактически – 9275 тонн, заготовка сена – 12 тысяч тонн, фактически – 12 449 тонн.

«Уменьшение количества сбора картофеля обуславливается тем, что в прошлом 2020 году была засуха. Но, тем не менее, свои объемы крестьянско-фермерские хозяйства увеличили, а у личных подсобных хозяйств урожай был совсем маленький», — объяснил Николай Степанов.

Несмотря на засушливое лето, отметил руководитель Управления, тем не менее, по сбору и заготовке картофеля г. Якутск занял 1 место среди 36 районов республики.

Руководитель Управления отметил, что уточненный план 2020 года из всех источников составил 168 млн. 987 тыс. руб., в том числе, за счет средств госбюджета республики – 95 млн. 260 тыс. руб., бюджета ГО «город Якутск» — 73 млн. 724 тыс. руб.

Уточняющие вопросы по объему посевных площадей открытого и закрытого грунта задала депутат Ольга Саргыдаева.

Информация Управления сельского хозяйства была принята к сведению.

Далее члены постоянной комиссии рассмотрели вопрос о работе Управления ветеринарии г. Якутска за прошлый год. Начальник Управления Лариса Макарова остановилась на основных моментах деятельности учреждения и проблемных вопросах. Среди задач, стоящих перед ветеринарной службой, она назвала предупреждение ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, организацию диагностической работы, обеспечение полноценной безопасной продукции животного происхождения.

По словам Ларисы Макаровой, общими проблемными вопросами являются вопросы по учету и маркировке собак. «Здесь отказов много. Пока нет законодательных актов принуждать чипировать животных, особенно собак и кошек, потому что законопроект об идентификации животных еще находится на рассмотрении в Госдуме. При отказе владельцев законодательно еще не прописана их ответственность. Вот в этом наше затруднение по чипированию и маркировке», — подчеркнула она.

Также Лариса Макарова говорила о необходимости поселениям работать в системе REGAGRO, открытии убойного цеха на территории городского округа.

В ходе обсуждения вопроса депутат Алевтина Эверстова внесла предложения – отработать Управлению сельского хозяйства совместно с Департаментом ветеринарии по вопросу маркировки и чипированию безнадзорных собак, домашних животных, в частности, лошадей в связи с остротой проблемы. А также посчитать, сколько необходимо дополнительных средств из городского бюджета на эти цели.

От членов комиссии поступили и другие предложения. Информация Управления ветеринарии г. Якутска с поступившими предложениями была принята к сведению.

По третьему вопросу — о берегоукрепительных работах в селах Табага, Хатассы, Пригородный – выступила начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северина Архипова. Она информировала членов постоянной комиссии, что делается по основным мероприятиям – изъятию земельных участков, находящихся в опасном положении, превентивным мероприятиям для сохранения береговой линии, разработке проектно-сметной документации и строительства защиты от затопления и берегоразрушения.

Вопросы задали Ольга Саргыдаева и Парасковья Козлова.

Информация была принята членами постоянной комиссии к сведению.

Последним вопросом была рассмотрена работа ООО «Саюри» в 2020 году.

Исполняющий обязанности директора тепличного комплекса Максим Гома отметил, что за 2020 год ООО «Саюри» выращено 617 тонн продукции, из них огурцы составили 443 тонны, томаты – 152 тонны, зелени — 21,5 тонны. Производственный план 2020 года был выполнен на 91 %.

«Недостижение плановых производственных показателей обусловлено переносом ввода в эксплуатацию тепличных блоков 3 очереди 1 этапа на более поздний срок – на 3 квартал 2020 года – ввиду задержки финансирования строительства, пандемии и задержки приезда в Якутск для проведения пуско-наладочных работ специалистов из других регионов», — дал разъяснения Максим Гома.

В соответствии с планом на 2021 год, предприятие планирует вырастить и реализовать 1435 тонн продукции, а с выходом на проектную мощность в 2022 году тепличный комплекс может выращивать до 2 274 тонн урожая в год.

«В процессе эксплуатации тепличного комплекса в прошлом году был выявлен ряд технологических недостатков, которые не позволили добиться необходимой урожайности. В связи с этим предприятие приняло решение и провело ряд мероприятий по модернизации уже действующих блоков», — отметил и.о. директора.

Сейчас началось строительство 3 этапа 2 очереди тепличного комплекса, завершается строительство фундамента – готовность составляет порядка 75 %, завезена первая партия конструкций каркаса. Строительство планируется завершить в 3 квартале текущего года, тогда тепличный комплекс выйдет на полный объем производства. «Однако, это будет всего лишь 25 % от объема, который может потребить город, и 15 % от объема, который необходим республике. Поэтому в целях дополнительного обеспечения горожан и жителей республики уже планируется, что на территории рядом с теплицами, общей площадью 4,5 гектара, будет возведен еще один тепличный комплекс, где будут выращиваться до 3 тыс. тонн свежих овощей для жителей нашей республики», — подчеркнул Максим Гома.

Уточняющий вопрос по деятельности тепличного комплекса задала Ольга Саргыдаева.

Информация исполняющего обязанности директора ООО «Саюри» Максима Гома была принята членами постоянной комиссии по АПК и селу к сведению.