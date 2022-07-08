08.07.2022
18:20
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Происшествия
Последствия буйства стихии в Олекминске
Вчера ветер повалил деревья, улицы превратились в водяные потоки (по словам олекминчан, за сутки выпала полугодовая норма осадков), полгорода вчера была без электричества, не работала «слаботочка» (стационарные телефоны коммунальных служб), заявки на откачку воды горадминистрация просила подавать через Телеграм.
В селе Хоринцы, сильно пострадавшем от весеннего паводка, размыло дороги, затопило сенокосные угодья, снесло мост. Уточнить обстановку у селян не удалось — у местных жителей и главы наслега отключены телефоны: вероятно, сбоит сотовая связь. По прогнозу Якутского УГМС, сегодня в Олёкминском районе ожидаются дожди, местами сильные.
P.S: А тем временем глава города в отпуске сообщает тгк olekmaonline
Фото: тгк olekmaonline
Источник: тгк olekmaonline
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