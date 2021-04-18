Последствия аномального снегопада в Якутске убирают круглосуточно

В апреле этого года Якутск накрыли обильные осадки, дорожные службы убирают снег с дорог в круглосуточном режиме.

По информации АО «Якутдорстрой», в ночь с 17 на 18 апреля на уборку улично-дорожной сети столицы вышли 4 грейдера, 8 переоборудованных поливомоечных машин КО-086 проводили механическое подметание улиц по маршруту грейдеров, 4 трактора «МТЗ» проводили срезку осевых и ледяных наростов с дорожного полотна.



На противогололедные мероприятия, подсыпку улиц речным песком в ночь вышли два КО-086 ПМ. С 3:00 часов ночи на маршрут вышла дополнительная поливомоечная автомашина.



На ямочный ремонт ул. Очиченко направлен один грейдер, 6 самосвалов и 1 погрузчик. Один трактор «МТЗ» с щеткой и 1 «Бобкэт» с щеткой направлены на подметание тротуаров. На очистке тротуаров и пешеходных переходов заняты 10 дорожных рабочих.



На утреннюю смену с 5:00 ч. заступили три КамАЗа, 6 дорожных рабочих вышли на подсыпку вручную речным песком заездных карманов и автобусных остановок.