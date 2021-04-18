18.04.2021
13:30
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Якутск

Последствия аномального снегопада в Якутске убирают круглосуточно

В апреле этого года Якутск накрыли обильные осадки, дорожные службы убирают снег с дорог в круглосуточном режиме. 

По информации АО «Якутдорстрой», в ночь с 17 на 18 апреля на уборку улично-дорожной сети столицы вышли 4 грейдера, 8 переоборудованных поливомоечных машин КО-086 проводили механическое подметание улиц по маршруту грейдеров, 4 трактора «МТЗ» проводили срезку осевых и ледяных наростов с дорожного полотна.  

На противогололедные мероприятия, подсыпку улиц речным песком в ночь вышли два КО-086 ПМ. С 3:00 часов ночи на маршрут вышла дополнительная поливомоечная автомашина. 

На ямочный ремонт ул. Очиченко направлен один грейдер, 6 самосвалов и 1 погрузчик. Один трактор «МТЗ» с щеткой и 1 «Бобкэт» с щеткой направлены на подметание тротуаров. На очистке тротуаров и пешеходных переходов заняты 10 дорожных рабочих. 

На утреннюю смену с 5:00 ч. заступили три КамАЗа, 6 дорожных рабочих вышли на подсыпку вручную речным песком заездных карманов и автобусных остановок.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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