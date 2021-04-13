Последствия аномального снегопада ликвидируют в столице Якутии
По поручению главы города Евгения ГРИГОРЬЕВА в усиленном режиме продолжается уборка и вывоз снега с улиц, площадей, а также очистка наружных лестниц и козырьков подъездов жилых домов от последствий снежной стихии. Одновременно на дорогах ведутся противогололедные мероприятия.
В Промышленном округе 99 человек, из них 77 дворников УК и 8 муниципальных дворников, а также дополнительно 14 человек привлечены на расчистку крылец домов. Сегодня к 19.30 ч. расчищено 740 из 787 крылец (94%).
«За день расчистили 642 козырька подъездов из 781, что составляет 82%. В первой половине дня очистили прилегающие тротуарные дорожки многоквартирных домов», — сообщил руководитель Управления Промышленного округа Александр ИВАНОВ.
В Гагаринском округе организовали субботник, к 20.00 часам вечера расчистили сквер Гагарина, улицы Курнатовского, Севастопольская.
«Силами МУП «Жилкомсервис», управляющей компании «Туймада сервис» и волонтеров округа проведён субботник по уборке и вывозу наледей на ул. Автострада 50 лет Октября, 10/1. Объём вывезенных наледей составляет 18 кубометров», — проинформировал руководитель управы Иосиф СЛЕПЦОВ.
В окружном субботнике участвовали УК «Сфера комфорта», «Арсенал», «Роскатех», предприниматели округа, «СУ 888», бетонный завод «Чаттай», ООО «Руна», ОСН УФСИН, «Оптима-строй», ИП Каримов А.М., «Сахасантехмонтаж», ИП Огонеров Е.Е.,«Вентпромстрой».
В Центральном и Октябрьском округах с утра 12 муниципальных дворников, 4 дворника УК отработали на расчистке тротуаров, пешеходных переходов по ул. Ярославского, ул. Курашова, ул. Октябрьская, ул. Каландаришвили, ул. Петровского, пр. Ленина.
«На работах по очистке крылец и пешеходных тротуаров жилых домов были задействованы все УК и ТСЖ», — отметила руководитель Управлений округов Лилия ВОРОБЬЕВА.
13 апреля управляющие компании приступают к расчистке тротуаров, ТОУ – к расчистке сквозных внутриквартальных проездов.
Кроме того, в Октябрьском округе ведут переговоры с ППО СВФУ об организации помощи по очистке тротуаров по ул. Кулаковского, ул. Белинского.
В Строительном округе к 85 дворникам присоединились работники и студенты училища Олимпийского резерва. Они очистили от снега территории МКД в 17 квартале, для расчистки тротуаров применили подметальную технику округа.
В Сайсарском округе УК и ТСЖ очистили от снега наружные лестницы всех МКД, подходы к домам, тротуары. Дворники округа не только очистили тротуары, но и провели противогололедные мероприятия на ул. Макаренко, ул. Советская, ул. Лонгинова. Во вторник работы продолжатся.
«Всего в нашем округе за время трехмесячника, при плане 22 тыс кубометров, вывезено более 27 тысяч кубометров снега», — сообщил руководитель Управления Сайсарского округа Владислав СЛЕПЦОВ.
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