Последний всплеск ковида означает конец пандемии — эксперт

Появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 «кентавр» является признаком окончания эпидемии, вводить дополнительные ограничения не потребуется. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Текущий всплеск «омикрона» — это «хвост» пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — пояснил Жемчугов. При этом эксперт рекомендовал носить маски в общественных местах людям с тяжелыми заболеваниями, а также принимающим иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80-90 лет. По его словам, «кентавр» принципиально не отличается от вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5.