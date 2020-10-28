Последний в России гражданский Ту-154 совершил заключительный перелет

В среду, 28 октября 2020 г., единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154, выполнил свой заключительный рейс.

Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее «Авиакомпании АЛРОСА», совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, г. Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров.

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Его первый полёт состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом. В общей сложности их было построено свыше 1000 единиц.

Последнее оставшееся в отечественной гражданской авиации воздушное судно данного типа было выпущено почти 28 лет назад, 25 ноября 1992 года на заводе «Авиакор» в Самаре. С 2002 году оно эксплуатировалось Мирнинским авиапредприятием, а в 2013 г. – пополнило авиапарк созданной на его базе «Авиакомпании АЛРОСА». За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тыс. часов. Только за время службы в «Авиакомпании АЛРОСА» Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше160 тыс. пассажиров, 1 224 тонны груза и 52 тонны почты.

Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу. Воздушным судном управляли пилоты 1 класса – Александр Лешкевич, имеющий более 18 тыс. часов налета и Николай Ворошилов, имеющий почти 10 тыс. часов налета. В состав экипажа также вошли штурман-инструктор Игорь Контарез и борт-инженер инструктор Михаил Богданов.

По словам генерального директора «Авиакомпании АЛРОСА» Андрея Гулова, у принадлежащего авиакомпании Ту-154М заканчивается действие сертификата летной годности. К тому же на смену ему приходят современные воздушные суда – более эффективные и экономичные. После вывода из эксплуатации борт RA-85757 будет находится в аэропорту Толмачёво, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Справка:

АО «Авиакомпания АЛРОСА» – единственный коммерческий эксплуатант, выполнявший в последние годы регулярные авиаперевозки на самолётах Ty-154М и Ту-134. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего был передан в Музей истории авиации аэропорта «Толмачево». А в сентябре 2018 г. в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого самолёта Ту-154М «Ижма», который «Авиакомпания АЛРОСА» также передала на хранение в Музей.

«Авиакомпании АЛРОСА» – российская авиакомпания, образованная на базе Мирнинского авиапредприятия, осуществляет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Флот авиакомпании состоит из самолётов Boeing 737-800, Boeing 737-700, рассчитанных на перевозку пассажиров эконом и бизнес-класса, Ан-24РВ, Ан-38 рассчитанных на перевозку пассажиров эконом класса, а также вертолетов марки Ми-8Т, Ми-171, Ми-8МТВ, Ми-26.