Последний шанс на Олимпиаду в Токио. Болеем за наших!

Через час начнется трансляция турнира в Софии, где у якутян будет последний шанс попасть на Олимпиаду.

6-9 мая в Софии (Болгария) состоится мировой квалификационный лицензионный турнир на Олимпийские игры в Токио.

В настоящий момент определились по 14 участников Игр в каждом весе — а турнир в Софии определит двух заключительных спортсменов. Для заветной путевки необходимо выйти в финал соревнований и пройти обе процедуры взвешивания.

У якутских борцов-легионеров, выступающих под флагами других стран в настоящий момент нет лицензий, дающего право выступить на главных Играх четырехлетия. Такая возможность им представится только сегодня!

В Софии в борьбу за олимпийские путевки вступят пять воспитанников якутской школы вольной борьбы:

57 кг – Владислав Андреев (Белоруссия), Владимир Егоров (Македония)

65 кг – Ньургун Скрябин (Белоруссия), Николай Охлопков (Румыния)

125 кг – Айаал Лазарев (Кыргызстан)

57 кг:

1/8 финала:

Юки Такахаши (Япония) — Ризван Ковач (Румыния)

Владимир Егоров (Македония) — Леван Метревели (Испания)

Владислав Андреев (Беларусь) — Рейнери Ортега (Куба)

Педро Мейджас Родригес (Венесуэла) — Алмаз Сманбеков (Кыргызстан)

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Бехбаяр Эрденебат (Монголия) —

Квалификация:

Мохамед Исмаил Камара (Гуам) — Тарас Маркович (Украина)

Никлас Стечеле (Германия) — Хуан Рамирес Белтре (Доминика)

Джунюн Асебиас (Федеративные Штаты Микронезии) — Гиви Давидови (Италия)

Ричард Антонио Гарсия Андраде (Панама) — Мухамад Икромов (Таджикистан)

Чакыр Ансари (Марокко) — Санггвон Ким (Южная Корея)

Анатолий Буруян (Молдова) — Мохаммад Билал (Пакистан)

Георгий Эдишерашвили (Азербайджан) — Отар Гогава (Грузия)

65 кг

1/8 финала:

Селахеттин Киличсаллаян (Турция) — Ильман Мухтаров (Франция)

Давид Хабат (Словения) —

Квалификация:

Николай Грахмез (Молдова) — Александр Семисоров (Германия)

Вильсон Ндрджони (Албания) — Вбер Куэро Муньос (Колумбия)

Джордж Энтони Рамм (Великобритания) — Георгиос Пилидис (Греция)

Колин Джон Реалбуто (Италия) — Маркос де Брито (Бразилия)

Фати Вейсели (Македония) — Хуан Пабло Гонсалес Креспо (Испания)

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Ньургун Скрябин (Беларусь) —

Квалификация:

Габриэл Янач (Австрия) — Магомедмурад Гаджиев (Польша)

Бека Ломтадзе (Грузия) — Диллон Эммануэль Уильямс (Канада)

Альбаро Рудесиндо Камачо (Доминика) — Николай Охлопков (Румыния)

Юнсик Юн (Южная Корея) — Ильяс Бекбулатов (Узбекистан)

Джордан Оливер (США) — Рухан Расим (Болгария)

Мбунде Кумба Мбали (Гвинея Бисау) — Хуссейн Абдуллах Аль Аззани (Йемен)

Гор Оганесян (Украина) — Себастьян Ривера (Пуэрто-Рико)

125 кг

1/8 финала:

Роберт Баран (Польша) — Донгхван Ким (Южная Корея)

Сергей Козырев (Россия) — Георгий Иванов (Болгария)

Чарльз Захариу Меррилл (Пуэрто-Рико) — Даниэль Лигетти (Венгрия)

Парам Пал Сингх (Австралия) — Дилмухаммед Нурмухамедов (Узбекистан)

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Хосе Васкес Куба (Испания) — Вахид Галаев (Азербайджан)

Хосе Даниэл Диас Робертти (Венесуэла) —

Квалификация:

Парис Карепи (Албания) — Йоханнес Людешер (Австрия)

Даниэль Рарес Чинтоан (Румыния) — Таики Ямамото (Япония)

Рустам Искандари (Таджикистан) — Йере Хейно (Финляндия)

Сумит Сумит (Индия) — Айаал Лазарев (Кыргызстан)

— Александр Романов (Молдова)

Программа соревнований.

6 мая

10.00 — Квалификационный раунд. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.

18.15 — Церемония открытия

19.00 — Полуфиналы. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.

7 мая

10.00 — Квалификационный раунд. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг. Утешительные схватки. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.

16.45 — Финалы. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.

19.00 — Полуфиналы. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг.

8 мая

10.00 — Квалификационный раунд. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг. Утешительные схватки. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг.

16.45 — Финалы. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг.

19.00 — Полуфиналы. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг.

9 мая

16.00 — Утешительные схватки. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг.

18.00 — Финалы. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг.