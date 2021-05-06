Последний шанс на Олимпиаду в Токио. Болеем за наших!
Через час начнется трансляция турнира в Софии, где у якутян будет последний шанс попасть на Олимпиаду.
6-9 мая в Софии (Болгария) состоится мировой квалификационный лицензионный турнир на Олимпийские игры в Токио.
В настоящий момент определились по 14 участников Игр в каждом весе — а турнир в Софии определит двух заключительных спортсменов. Для заветной путевки необходимо выйти в финал соревнований и пройти обе процедуры взвешивания.
У якутских борцов-легионеров, выступающих под флагами других стран в настоящий момент нет лицензий, дающего право выступить на главных Играх четырехлетия. Такая возможность им представится только сегодня!
В Софии в борьбу за олимпийские путевки вступят пять воспитанников якутской школы вольной борьбы:
57 кг – Владислав Андреев (Белоруссия), Владимир Егоров (Македония)
65 кг – Ньургун Скрябин (Белоруссия), Николай Охлопков (Румыния)
125 кг – Айаал Лазарев (Кыргызстан)
57 кг:
1/8 финала:
Юки Такахаши (Япония) — Ризван Ковач (Румыния)
Владимир Егоров (Македония) — Леван Метревели (Испания)
Владислав Андреев (Беларусь) — Рейнери Ортега (Куба)
Педро Мейджас Родригес (Венесуэла) — Алмаз Сманбеков (Кыргызстан)
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Бехбаяр Эрденебат (Монголия) —
Квалификация:
Мохамед Исмаил Камара (Гуам) — Тарас Маркович (Украина)
Никлас Стечеле (Германия) — Хуан Рамирес Белтре (Доминика)
Джунюн Асебиас (Федеративные Штаты Микронезии) — Гиви Давидови (Италия)
Ричард Антонио Гарсия Андраде (Панама) — Мухамад Икромов (Таджикистан)
Чакыр Ансари (Марокко) — Санггвон Ким (Южная Корея)
Анатолий Буруян (Молдова) — Мохаммад Билал (Пакистан)
Георгий Эдишерашвили (Азербайджан) — Отар Гогава (Грузия)
65 кг
1/8 финала:
Селахеттин Киличсаллаян (Турция) — Ильман Мухтаров (Франция)
Давид Хабат (Словения) —
Квалификация:
Николай Грахмез (Молдова) — Александр Семисоров (Германия)
Вильсон Ндрджони (Албания) — Вбер Куэро Муньос (Колумбия)
Джордж Энтони Рамм (Великобритания) — Георгиос Пилидис (Греция)
Колин Джон Реалбуто (Италия) — Маркос де Брито (Бразилия)
Фати Вейсели (Македония) — Хуан Пабло Гонсалес Креспо (Испания)
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Ньургун Скрябин (Беларусь) —
Квалификация:
Габриэл Янач (Австрия) — Магомедмурад Гаджиев (Польша)
Бека Ломтадзе (Грузия) — Диллон Эммануэль Уильямс (Канада)
Альбаро Рудесиндо Камачо (Доминика) — Николай Охлопков (Румыния)
Юнсик Юн (Южная Корея) — Ильяс Бекбулатов (Узбекистан)
Джордан Оливер (США) — Рухан Расим (Болгария)
Мбунде Кумба Мбали (Гвинея Бисау) — Хуссейн Абдуллах Аль Аззани (Йемен)
Гор Оганесян (Украина) — Себастьян Ривера (Пуэрто-Рико)
125 кг
1/8 финала:
Роберт Баран (Польша) — Донгхван Ким (Южная Корея)
Сергей Козырев (Россия) — Георгий Иванов (Болгария)
Чарльз Захариу Меррилл (Пуэрто-Рико) — Даниэль Лигетти (Венгрия)
Парам Пал Сингх (Австралия) — Дилмухаммед Нурмухамедов (Узбекистан)
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Хосе Васкес Куба (Испания) — Вахид Галаев (Азербайджан)
Хосе Даниэл Диас Робертти (Венесуэла) —
Квалификация:
Парис Карепи (Албания) — Йоханнес Людешер (Австрия)
Даниэль Рарес Чинтоан (Румыния) — Таики Ямамото (Япония)
Рустам Искандари (Таджикистан) — Йере Хейно (Финляндия)
Сумит Сумит (Индия) — Айаал Лазарев (Кыргызстан)
— Александр Романов (Молдова)
Программа соревнований.
6 мая
10.00 — Квалификационный раунд. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.
18.15 — Церемония открытия
19.00 — Полуфиналы. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.
7 мая
10.00 — Квалификационный раунд. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг. Утешительные схватки. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.
16.45 — Финалы. Вольная борьба в.к до 57-65-74-86-97-125 кг.
19.00 — Полуфиналы. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг.
8 мая
10.00 — Квалификационный раунд. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг. Утешительные схватки. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг.
16.45 — Финалы. Женская борьба в.к до 50-53-57-62-68-76 кг.
19.00 — Полуфиналы. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг.
9 мая
16.00 — Утешительные схватки. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг.
18.00 — Финалы. Греко-римская борьба в.к до 60-67-77-87-97-130 кг.
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