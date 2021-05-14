Последний шанс для микропредприятий взять кредит по сниженной процентной ставке в АЭБ

Только до 1 июня в Алмазэргиэнбанке действует предложение для ИП и ЮЛ оформить кредит «Бизнес-Партнер» по фиксированной сниженной процентной ставке 13,25%. Это наиболее выгодные сейчас условия на рынке в линейке беззалоговых кредитов для микропредприятий.



Без залога и комиссий можно взять от 300 тыс до 5 млн рублей на срок до двух лет. При этом партнеры программы лояльности Алмазэргиэнбанка “СВОИ” могут оформить кредит под еще более низкие 13% годовых, все остальные – под 13,25%.



Продукт «Бизнес-Партнер» разработан для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Республики Саха (Якутия) и всего Дальнего Востока, ведущих свое дело более двух лет, с годовой выручкой до 120 млн рублей. Среди основных требований – положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности и отсутствие текущей просроченной задолженности перед банками. Кредит можно взять на развитие бизнеса и текущие цели.



«Бизнес-Партнер» оформляется без залога, но требуется поручительство собственников бизнеса и/или руководителей предприятия-юридического лица. Для заемщика-ИП дополнительно необходимо поручительство одного из членов семьи или третьего лица. При отказе от страхования добавляются 3 процентных пункта.



Более подробно ознакомиться с условиями и оставить онлайн-заявку можно на сайте банка в разделе “Кредиты для бизнеса” по ссылке: https://www.albank.ru/ru/corp/credits/business-partner-credit/



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