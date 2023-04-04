Последние олени Нелькана переехали в Якутию

Сейчас животные адаптируются на стойбище в районе Вилюйского тракта, сообщает тгк Единая Россия в Якутии

После тяжелой дороги они приходят в себя на новом месте. Три гектара земли якутянка и руководитель проекта по популяризации этнического бренда «Кындыкан» Раиса Ильинова оформила в рамках программы «Дальневосточный гектар». Рядом с животными находятся не только представители проекта «Кындыкан», но и супруги Карамзины из Хабаровского края, приехавшие помочь якутянам с акклиматизацией оленей.

Как объясняет Евгения Карамзина, та самая жительница Нелькана, которая поверил в проект Раисы и передала ей оленей безвозмездно, очень скоро животные придут в себя, главное для них сейчас — это спокойствие и хороший корм.

Это стадо – последнее, которое разводили представители эвенкского народа в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края, и это все олени, которые остались от 12-тысячного стада, еще в 80-ые годы прошлого века обитавшего на территории Нелькана. Благодаря поддержке РИК ЯРО партии «Единая Россия» более 20 оленей были перевезены в Якутию.

По предварительным расчетам, на акклиматизацию оленей уйдет около двух недель. А потом каждому из них будет создан свой цифровой аватар, о котором можно будет заботиться также, как и о тамагочи.