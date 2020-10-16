Последнее село Чурапчинского улуса подключают к оптике

В селе Мырыла полным ходом идут работы по строительству оптоволоконной линии связи. Это последний населенный пункт в Чурапчинском улусе в котором еще нет высокоскоростного интернета. На данный момент идет установка столбов для линии связи. К концу текущего года запланировано подключение к оптоволокну.



В рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства все 16 наслегов Чурапчинского улуса обеспечены высокоскоростным интернетом, услугами «Интерактивное телевидение» и «Видеонаблюдение». Ранее глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН и директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Константин ВОЙТЕХОВСКИЙ подписали Соглашение о строительстве оптоволоконной линии связи.



Напомним, что главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ был подписан указ об инновационном и цифровом развитии региона, согласно которому до 2024 года 85 процентов жителей Якутии должны иметь доступ к высокоскоростному интернету.