После звонка якутянка оказалась должна банку 115 тысяч рублей

В полицию обратилась жительница города Якутск. Женщина пояснила, что ей с абонентского номера +74952138916 позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Чтобы предотвратить операцию необходимо направить повторную заявку на сумму 104 000 рублей и пройти голосовую авторизацию. Поверив словам лжеспециалиста, женщина выполнила просьбу. Далее звонивший попросил назвать защитный код на обороте банковской карты, куда должны поступить деньги.

После того как потерпевшая сообщила конфиденциальную информацию, стали поступать смс-коды, которые она также продиктовала по просьбе афериста. Через некоторое время на счет женщины поступили 115 555 рублей и тут же были списаны.

Уважаемые граждане! Полиция призывает вас быть бдительными и скептически относиться на подобные телефонные звонки. Ни в коем случае не осуществляйте никаких финансовых операций под диктовку третьих лиц и не сообщайте им любые данные по вашей карте. Звоните на горячую линию банка и уточняйте информацию.