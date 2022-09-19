После жалоб родителей ведется ремонт Сангарской школы

После жалоб родителей учащихся Сангарской средней школы и Сангарской улусной гимназии в здании школы устраняют замечания, возникшие после капитального ремонта.

«Самая проблемная часть здания — кровля — не отремонтирована. Крыша всегда протекала, сырость, плесень, грибки, и это все осталось. Красивый фасад не спасет от осенних дождей, снега и холода, свежий ремонт до весны сойдет на нет», — говорили родители в соцсетях.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и направил в министерство образования и науки республики. В ведомстве проводят служебную проверку по факту остсутствия предложений и заявок на ремонт кровли со стороны руководства школы.

Проведено рабочее совещание штаба по координации капитального ремонта «Сангарской СОШ №1» с участием подрядчика ООО СК «Траст» и строительного контроля ООО «ДК-Инвест», по итогам которой приняты меры оперативного реагирования.

«Антигрибковые мероприятия проведены. Разводы на стенах и потолках будут устранены. В настоящее время проводятся мероприятия по ремонту кровли и козырька 1-го этажа, работы будут произведены до 24 сентября», — сообщили в министерстве.

На время ремонта обучение организовано в дистанционном режиме.



