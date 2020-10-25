После заявки на кредит якутянину поступил телефонный звонок

В ОМВД России по Алданскому району обратился 48-летний мужчина. Как пояснил заявитель, накануне он обращался в банк с заявкой на получение кредита. Вскоре ему перезвонил сотрудник банка, перепроверил его данные и попросил ждать звонка с результатом по заявке. Позже заявителю поступил телефонный звонок. Мужчина представился сотрудником банка, сообщил об одобрении кредита и сказал, что необходимо сообщить данные карты стороннего банка, где у него открыты счета. Лжесотрудник банка пояснил, что это необходимо для перевода одобренного кредита на имеющийся счет. Потерпевший назвал все требуемые данные, а также сообщил код, поступивший ему в смс-сообщении. После чего по банковским счетам заявителя без его участия были совершены несколько операций. В общей сумме мошенники похитили у него 100 000 рублей.

Уважаемые граждане! Помните, что при получении подозрительных звонков от якобы сотрудников банка, которые сообщают об одобренном кредите или о несанкционированном снятии денег, то сразу же завершайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру «горячей линии» своего банка, указанному на банковской карте. Не давайте мошенникам шанса обогатиться за ваш счет!