После затянувшегося снегопадов и холодов погода начинает налаживаться

На северо-западе, западе, юге республики небольшой, в Мирнинском районе местами умеренный снег, в Ленском днем с дождем, на остальной территории погода без существенных осадков, ветер на юге порывистый 15-18 м/с, местами поземок. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснении -18-23°, на западе -23-28°, на северо-западе и северо-востоке -30-35°, днем 0,+5°, на севере 0,-5°, на северо-востоке -5-10°, в низинах -11-16°. В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -11-13°, днем 0,+2°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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