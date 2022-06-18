После застолья уснул, а собутыльник снял деньги со счета
В дежурную часть полиции Вилюйского района поступило сообщение от местного жителя о том, что с его банковского счета похищены 8 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина.
Установлено, что подозреваемый и потерпевший находились в одной компании и вместе распивали спиртные напитки. После застолья потерпевший уснул, тогда злоумышленник незаметно воспользовался смартфоном потерпевшего и с помощью услуги «мобильный банк» перевел чужие денежные средства на счёт своей знакомой. Позже подозреваемый, введя в заблуждение, попросил у подруги одолжить её банковскую карту, а та в свою очередь, ни о чем не подозревая, отдала ему её, и мужчина смог снять похищенные деньги.
Похищенная сумма возмещена потерпевшему в полном размере. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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