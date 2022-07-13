13.07.2022
17:43
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Происшествия
Замминистра и журналисты попали в ДТП
После закрытия Спортивных игр в Борогонцах в ДТП попали замминистра инноваций Якутии Георгий АНДРЕЕВ, а также двое журналистов республиканских изданий — сообщает телеграм-канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний».
По сведениям «ЯВ», у автомобиля во время пути сорвало колесо. За рулем находился Андреев. Машина вылетела с дороги и перевернулась. К счастью, ни водитель, ни его пассажиры не получили тяжелых травм. У одного из пассажиров диагностировали сотрясение головного мозга, мужчина находится на лечении в больнице. Все трое были трезвые, прошли медосвидетельствование.
Фото: PRyanаya Якутия - https://t.me/pranyamedia
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy
#Георгий Андреев#После закрытия Спортивных игр в Борогонцах в ДТП попали замминистра инноваций Якутии и два журналиста#республика саха (якутия)#Спортивные Игры Народов Якутии#Якутия
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