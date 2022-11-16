После вмешательства прокуратуры закрылся опасный детский аттракцион

В Мирном после вмешательства прокуратуры закрыли опасный детский аттракцион.

Прокуратура г. Мирного в летний период 2022 года провела проверку соблюдения прав детей при организации их досуга.

Установлено, что жительницей города за плату предоставлялись услуги детского надувного аттракциона, при этом он эксплуатировался с грубыми нарушениями техники безопасности, в том числе не был надежно закреплен, отсутствовало ограждение, препятствующее доступу посторонних лиц к двигателю устройства, в зоне возможного падения и выхода из аттракциона отсутствовали смягчающие маты, выявлены иные нарушения.

По представлению прокуратуры деятельность аттракциона была незамедлительно прекращена.

Кроме того, в настоящее время Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов), виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Решение не вступило в законную силу.