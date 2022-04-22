После вмешательства прокуратуры восстановлены права 300 жильцов долгостроя

Прокуратурой Республики Саха (Якутия) во взаимодействии с органами государственной власти Республики Саха (Якутия) обеспечено восстановление прав граждан, проживающих в доме 53 по проспекту Ленина в городе Якутске

На контроле прокуратуры республики в течение длительного периода времени находились вопросы реализации прав граждан, приобретших жилые помещения в многоквартирном жилом доме по пр. Ленина, д. 53 г. Якутска.

Застройщиком объекта — ПЖСК «Прогресс» не принимались действенные меры к обеспечению ввода объекта в эксплуатацию, в котором фактически проживали более 300 граждан.

Вопросы восстановления прав жильцов неоднократно рассмотрены межведомственной рабочей группой при прокуратуре республики, председателю кооператива прокуратурой города объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

При этом органом государственного строительного надзора контроль за деятельностью застройщика был ослаблен, в связи с чем прокуратурой республики в правительство региона было внесено представление об устранении нарушений закона.

В ноябре 2021 года после вмешательства прокуратуры республики обеспечена бесперебойная поставка жильцам коммунальных услуг.

В результате принятых мер, организации межведомственного взаимодействия 20 апреля 2022 года Окружной администрацией г. Якутска выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Права граждан восстановлены.