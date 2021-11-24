24.11.2021
11:34
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Судебная хроника
После вмешательства прокуратуры сирота наконец получила квартиру
Прокуратура г. Якутска по поступившему обращению провела проверку соблюдения законодательства при обеспечении детей-сирот жильем.
Установлено, что заявительница, 2001 г.р., в малолетнем возрасте осталась без попечения родителей.
В 2019 г. девушка поставлена на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на территории г. Якутска, однако в нарушение требований закона им в установленный срок не обеспечена.
Для восстановления нарушенных прав прокуратура города Якутска обратилась с иском в суд о предоставлении сироте благоустроенной квартиры, отвечающей установленным требованиям.
После вмешательства прокуратуры девушке вручены ключи от квартиры, её жилищные права восстановлены.
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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