24.11.2021
11:34
125

Судебная хроника

После вмешательства прокуратуры сирота наконец получила квартиру


Прокуратура г. Якутска по поступившему обращению провела проверку соблюдения законодательства при обеспечении детей-сирот жильем.
Установлено, что заявительница, 2001 г.р., в малолетнем возрасте осталась без попечения родителей.
В 2019 г. девушка поставлена на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на территории г. Якутска, однако в нарушение требований закона им в установленный срок не обеспечена.
Для восстановления нарушенных прав прокуратура города Якутска обратилась с иском в суд о предоставлении сироте благоустроенной квартиры, отвечающей установленным требованиям.
После вмешательства прокуратуры девушке вручены ключи от квартиры, её жилищные права восстановлены.

Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх